Генсек НАТО: для афганских сил безопасности не хватает инструкторов
"2010 год будет определяющим"
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН отмечает, что для афганских сил безопасности не хватает инструкторов
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек заявил сегодня на традиционном ежемесячном брифинге.
“Нам еще необходимы 21 команда инструкторов для афганской армии и около 100 команд инструкторов – для полиции”, - сказал он.
В то же время Генсек НАТО отметил позитивные выводы Лондонской конференции в отношении Афганистана, которая состоялась в конце прошлой недели. А.Ф.РАСМУССЕН отметил, что решение сорока из 44-х стран, принимающих участие в миротворческой миссии в Афганистане, увеличить свое присутствие в этой стране и довести общее количество контингента до 300 тыс. человек даст возможность лучше защищать население страны и лучше готовить местные силы безопасности.
“2010 год будет определяющим годом, много будет вызовов, много плохих дней, но я уверен, теперь у нас есть необходимые ресурсы, стратегия и единство”, - отметил генсек НАТО.
Он также подчеркнул, что в настоящее время очень важна имплементация принятых решений, как афганским правительством с его амбициозными планами, так и мировым сообществом с его готовностью финансировать планы правительства Афганистана.