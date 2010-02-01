Генсек НАТО: для афганских сил безопасности не хватает инструкторов

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН отмечает, что для афганских сил безопасности не хватает инструкторов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек заявил сегодня на традиционном ежемесячном брифинге.

“Нам еще необходимы 21 команда инструкторов для афганской армии и около 100 команд инструкторов – для полиции”, - сказал он.

В то же время Генсек НАТО отметил позитивные выводы Лондонской конференции в отношении Афганистана, которая состоялась в конце прошлой недели. А.Ф.РАСМУССЕН отметил, что решение сорока из 44-х стран, принимающих участие в миротворческой миссии в Афганистане, увеличить свое присутствие в этой стране и довести общее количество контингента до 300 тыс. человек даст возможность лучше защищать население страны и лучше готовить местные силы безопасности.

“2010 год будет определяющим годом, много будет вызовов, много плохих дней, но я уверен, теперь у нас есть необходимые ресурсы, стратегия и единство”, - отметил генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что в настоящее время очень важна имплементация принятых решений, как афганским правительством с его амбициозными планами, так и мировым сообществом с его готовностью финансировать планы правительства Афганистана.