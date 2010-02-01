«Наша Украина» осуждает применение репрессивных методов в России

Президиум Совета партии «Наша Украина» осуждает применение силовых и репрессивных методов против организаторов и участников мирных оппозиционных митингов, которые состоялись в конце января 2010 года в ряде городов Российской Федерации, в частности, в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Астрахани.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума Совета «Нашей Украины».

“Мы выражаем свой решительный протест против избиения демонстрантов и задержания российскими правоохранительными органами более 100 оппозиционных политиков, общественных деятелей и правозащитников 31 января 2010 года в Москве, в том числе Эдуарда ЛИМОНОВА и Бориса НЕМЦОВА”, - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают “нашеукраинцы”, трансляцию митинга в Калининграде, в котором приняли участие более 6 тыс. человек, выразивших негативную оценку политике российского руководства, благодаря каналу Euronews, увидел весь мир. “Для руководства Российской Федерации такие массовые протестные выступления граждан должны быть серьезным сигналом, который свидетельствует об оценке политического и экономического курса со стороны российского общества”, - говорится в заявлении.

“Наша Украина” считает, что такие методы политической борьбы, как избиение участников мирных митингов, задержание активистов, привлечение митингующих к административной ответственности, запрещение проведения мирных собраний граждан со стороны власти является недопустимыми для цивилизованного государства.

Президиум Совета партии «Наша Украина» отмечает то, что власть любого государства должна гарантировать своим гражданам свободу массовых собраний и свободу слова. Именно это является признаками демократического и правового государства.

Партия «Наша Украина», которая родилась на Майдане во время массовых акций протеста, призывает руководство Российской Федерации и правоохранителей соблюдать международные демократические стандарты в отношении свободы слова, мирных собраний граждан и прав человека.