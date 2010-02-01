Президент Европарламента - Кремлю: я выражаю мое оцепенение...

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК призывает власти России отказаться от деспотичного отношения к мирным демонстрациям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Е.БУЗЕКА по поводу задержания свыше 100 участников мирной демонстрации на Триумфальной площади Москвы 31 января этого года.

“От имени Европейского парламента я выражаю мое оцепенение после информации о задержании около 100 человек, включая Олега ОРЛОВА, председателя правозащитного центра “Мемориал”, который стал лауреатом премии Сахарова Европарламента в 2009 году”, - отмечается в заявлении президента Европарламента.

Е.БУЗЕК также обратил внимание на то, что уже во второй раз с момента вручения премии Сахарова, в декабре 2009 года, центру “Мемориал”, его члены задерживаются российскими правоохранительными органами (31 декабря также во время мирной демонстрации на Триумфальной площади в Москве была арестована член центра “Мемориал”, 82-летняя Любовь АЛЕКСЕЕВА – УНИАН).

“Я призываю российские власти отказаться от деспотичного отношения к мирным демонстрациям”, - призвал президент Европарламента.