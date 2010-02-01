Израильские министры поссорились из-за Украины

Правительство Израиля отложило на неделю рассмотрение вопроса о ведении безвизового режима с Украиной.

Как сообщает израильское издание IzRus, на заседании правительства Израиля 31 января конкретное решение так и не было принято.

В ходе заседания правительства, как и ранее в ходе межведомственных консультаций по этому поводу, против отмены виз с Украиной категорически выступил председатель партии ШАС и глава МВД Эли ИШАЙ. Ему противостояли министр иностранных дел Авигдор ЛИБЕРМАН и глава Минтуризма Стас МИСЕЖНИКОВ. В итоге участники заседания сошлись во мнении перенести принятие решения по данному вопросу еще на неделю. Формальным поводом для этого послужило отсутствие на заседании главы Минюста Якова НЕЭМАНА, в связи с чем "сомневающиеся" министры от фракции "Авода" не смогли получить ответы на свои вопросы по поводу последствий отмены виз с Украиной. В результате, голосование правительства по данной проблематике было перенесено на следующее воскресенье, 7 января.

Если и тогда члены кабинета не сумеют самостоятельно принять решение по этому вопросу, то вмешается лично глава правительства Биньямин НЕТАНИЯГУ, который в начале заседания высказался о возможных экономических дивидендах отмены визового режима с Украиной. "Глава правительства предпочитает, чтобы решение по данному вопросу было принято членами кабинета. Именно поэтому он решил не высказывать свою точку зрения, поскольку в противном случае его мнение повлияло бы на позицию большинства министров", - заявил в минувшую пятницу, 29 января, один из советников Б.НЕТАНИЯГУ.

В свою очередь пресс-секретарь канцелярии премьера Алексей ЦЕСАРСКИЙ пояснил: "Премьер-министр увидел, что нет согласия между министрами, и поручил секретарю правительства Цви ХАУЗЕРУ продолжить дебаты на эту тему вне заседания кабинета, чтобы попробовать прийти к согласию. Если компромисс достигнут не будет, то вопрос будет окончательно решен на следующей неделе, на заседании правительства".

Как сообщал УНИАН, 11 января прошло последнее рабочее заседание комиссии по вопросу отмены виз с Украиной. В нем принимали участие глава МВД Израиля Эли ИШАЙ, министр туризма Стас МИСЕЖНИКОВ, секретарь правительства Цви ХАУЗЕР, высокопоставленные чиновники дипломатического ведомства и Министерства юстиции. В связи с тем, что компромисс между сторонами по вопросу введения безвизового режима достигнут не был, принято решение, что в конце месяца правительственный кабинет проголосует по этому поводу. Голосование было назначено на 31 января.

Принципиальная договоренность об отмене виз с Украиной была достигнута 7 декабря в ходе переговоров, которые состоялись в Киеве между главой МИД Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. Тогда же был ориентировочно определен срок подписания официального соглашения по этому вопросу – июнь 2010 года (в таком случае оно вступит в силу к концу текущего года).