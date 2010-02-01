Водитель автобуса сбил насмерть 9 людей, ранил - 11

На севере Китая в порту Тяньцзиня водитель автобуса сбил насмерть девять человек, еще одиннадцать получили ранения, передает Reuters.

В результате инцидента погибли и получили ранения пешеходы и велосипедисты. Кроме того, были повреждены три автомобиля полиции, а четверо стражей порядка были ранены.

По информации местной полиции, 40-летний мужчина поссорился с коллегой, после чего в ход пошло холодное оружие. Ранив сотрудника, он угнал служебный автобус и совершил наезды на людей и автомобили.

В операции по поимке преступника приняли участие десять автомобилей полиции.