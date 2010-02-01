США усилили противоракетную оборону в Персидском заливе

США усилили подразделения противоракетной обороны в районе Персидского залива. Эта мера вызвана возрастающей угрозой со стороны Ирана, который имеет на вооружении баллистические ракеты, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Глава Центрального командования армии США, которое отвечает за операции на Ближнем востоке, генерал Дэвид Петрэус сообщил, что в январе 2010 г. в регионе было размещено восемь комплексов ракет ПВО Patriot. Они расположены в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Бахрейне, где находятся американские военные базы. Кроме того, в Средиземном море будут постоянно курсировать три корабля военно-морского флота США, которые оборудованы комплексами ПРО.

По словам представителей Пентагона, усиление сил противоракетной обороны предназначено для защиты военных объектов США в регионе, а также территории союзных Вашингтону государств.