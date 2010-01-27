Что будет делать Порошенко в Лондоне?

Сегодня, 27 января, начался рабочий визит министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО в Великобританию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, программой визита предусмотрены встречи министра с командованием операции ВМС ЕС по противодействию пиратству «Аталанта» и операции НАТО по противодействию пиратству «Океанский щит» (Ocean Shield), участие в международной Лондонской конференции относительно Афганистана, а также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-участниц Конференции.

В начале визита П.ПОРОШЕНКО провел ряд встреч с представителями СМИ, в частности, журналистами украинской службы ВВС и двух ключевых британских изданий - The Times и Economist. В центре внимания британских СМИ находились вопросы сотрудничества с ЕС и НАТО, избирательного процесса в Украине и его влияния на внешнеполитическое будущее государства, а также роль украинского персонала в урегулировании в Афганистане.

В ходе общения с журналистами П.ПОРОШЕНКО отметил позитивную оценку избирательного процесса в Украине, сделанную международными наблюдателями от Европарламента и парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы, НАТО.

Министр особо отметил необратимость евроинтеграционного курса Украины, а также отметил важность перехода к конструктивному сотрудничеству с Россией. Также руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил важность и актуальность проведения Международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане (28 января 2009 года), а также заверил в готовности Украины приобщиться к выработке общих решений международного сообщества ради улучшения состояния дел в этой стране.