Президент России призывает сохранять историю в советской версии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ призывает мировую общественность объединить усилия в борьбе с пересмотром истории Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в приветствии, адресованном участникам мероприятий, посвященных 65-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» («Освенцим»).

«Прошло уже 65 лет с тех пор, как фашизм был повержен. Но и по сей день слышны голоса тех, кто пытается оправдать преступления нацистов. Поставить в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов. А в некоторых странах идут еще дальше - героизируют нацистских пособников. Такие попытки пересмотра истории - недопустимы. И в борьбе с ними мы обязаны объединять усилия», - говорится в приветствии.

«Мы должны твердо знать, что равнодушие, безразличие, как и забвение уроков истории - в конечном счете приводят к трагедиям и преступлениям. А доверие и взаимопомощь позволяют противостоять самым опасным угрозам», - отмечается в документе.

Президент РФ заявил, что сегодня трагедия Второй мировой войны "остается горьким предостережением".

«Защита мира и свободы на планете - в наших руках. И мы - все вместе - несем за это ответственность перед нынешними и будущими поколениями», - говорится в тексте.

«Поколения, не видевшие ужасов войны, должны знать о них. И всем нам необходимо понимать, какую непомерную цену заплатило человечество за попустительство ксенофобии и шовинизму. Помнить, что шесть миллионов людей были лишены жизни из-за своей национальности, только за то, что были евреями. По плану фашистов, их судьбу должна была повторить, по меньшей мере, одна треть населения оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Приветствие президента РФ огласил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, который возглавляет делегацию РФ на этих мероприятиях в Польше.

Как сообщал УНИАН, 27 января ООН отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.