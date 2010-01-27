Любимый певец Путина стал депутатом Госдумы РФ

Лидер группы «Любэ» Николай РАСТОРГУЕВ стал депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК России, решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Сергея СМЕТАНЮКА, назначенного на должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Н.РАСТОРГУЕВ баллотировался на выборах в Госдуму России в региональной группе «Единой России» по Ставропольскому краю.

По информации российских СМИ, Н.РАСТОРГУЕВ является одним из любимых певцов лидера «Единой России», премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.