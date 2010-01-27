Любимый певец Путина стал депутатом Госдумы РФ
13:23, 27 января 2010Мир
4882 0
Кресло освободилось досрочно
|Николай Расторгуев
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК России, решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Сергея СМЕТАНЮКА, назначенного на должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Н.РАСТОРГУЕВ баллотировался на выборах в Госдуму России в региональной группе «Единой России» по Ставропольскому краю.
По информации российских СМИ, Н.РАСТОРГУЕВ является одним из любимых певцов лидера «Единой России», премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter