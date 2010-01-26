Порошенко рассказал американцам об улучшении отношений c Россией

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО отмечает улучшение отношений с Российской Федерацией в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями Американской торговой палаты.

“За последние три месяца наши отношения с РФ уже изменились, и мы это демонстрируем во всех сферах”, – сказал он.

По словам главы МИД, обе страны еще не достигли отношений действительно стратегического партнерства, но после экономического саммита в Ялте, который состоялся в ноябре 2009 года, уже заметны постоянные шаги вперед.

“Мы с 1 января сняли некоторые барьеры в торговле с Россией, и мы разработали очень позитивный сценарий, который будет внедряться после 7 февраля”, – отметил министр.

П.ПОРОШЕНКО также выразил уверенность, что за очень короткое время украинско-российские отношения значительно улучшатся, и все это почувствуют. “Мой опыт ведения переговоров с российскими партнерами вселяет в меня достаточно оптимизма”, – сказал он.

По мнению главы МИД, в ухудшении украинско-российских отношений была виновата не только Украина. Российская политика, считает министр, во многом основана на эмоциях, но она должна быть прагматичной и взаимовыгодной.