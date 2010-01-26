Польша выдала украинцам 35 тысяч разрешений в рамках соглашения об МПД

Польские консульства за первые полгода действия соглашения о малом приграничном движении (МПД) выдали гражданам Украины около 35 тысяч разрешений, позволяющих посещать Польшу без виз.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель директора Консульского отдела Министерства иностранных дел Польши Влодзимеж ЗДУНОВСКИЙ.

По его данным, пограничники с июля 2009 года по январь текущего года зафиксировали 380 тысяч пересечений границы владельцами разрешений в рамках малого приграничного движения.

При этом В.ЗДУНОВСКИЙ отметил, что за это время зафиксирован лишь один случай нарушения правил малого приграничного движения.

„Все в восторге (от реализации договора о МПД). Надеются, все договоры будут так выполняться”, - сказал представитель МИД.

В то же время В.ЗДУНОВСКИЙ отметил, что малое приграничное движение не интересует поляков, которые также могут посещать Украину без виз.

По его данным, на сегодняшний день разрешение на посещение Украины в рамках МПР получило лишь двое поляков.

Как сообщал УНИАН, договор о малом приграничном движении между Украиной и Польшей, который позволяет безвизовое пересечение границы для украинцев и пребывание в 30-километровой зоне от границы, вступил в силу в июле 2009 года.