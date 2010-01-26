Великобритания вышла из самой долгой рецессии за историю страны

ВВП Великобритании в октябре-декабре 2009 года, по предварительной оценке, вырос на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном на сайте Национальной статистической службы Великобритании (Office for National Statistics, ONS).

Таким образом, отмечает Лента.ру, экономика Великобритании вышла из рецессии, которая стала самой длительной в истории страны. Сокращение британского ВВП отмечалось в течение шести кварталов подряд, установив антирекорд со времени начала наблюдений в 1955 году.

Во втором квартале 2009 года из рецессии удалось выйти Франции и Германии, а в третьем - почти всем государствам ЕС и еврозоны. В Великобритании ВВП в третьем квартале сократился на 0,4 процента.

По прогнозу Национального института экономических исследований, ВВП Великобритании в 2009 году должен был снизиться по сравнению с 2008 годом на 4,4 процента, а в 2010 - вырасти на 1,3 процента. В годовом выражении (в сравнении с четвертым кварталом 2008 года) ВВП страны за тот же период сократился на 3,2 процента. Окончательные данные по ВВП-2009 будут опубликованы Национальной статистической службой страны в конце февраля, а предварительные данные за первый квартал 2010 года - 23 апреля.