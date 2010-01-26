Румыния объявила чрезвычайное положение

Румыния объявила о чрезвычайном положении в энергетической системе в понедельник из-за трескучих морозов, поразивших страну на выходных, сообщает Reuters.

Государственный газовый оператор Transgaz сообщил, что испытывает трудности с поставкой газа потребителям после того, как столбик термометра в одном из регионов страны опустился до -34,8 градуса Цельсия. Более низкая температура была отмечена в стране только в 1942 году, когда она опустилась до -38,5.

Вызванное снижением температуры "опасное" снижение давления в газовых трубах вынудило переключить теплоэлектростанции станции в стране с природного газа на топочный мазут, что приведет примерно к 30-процентному росту издержек, заявил замминистра экономики Румынии Тудор Сербан.