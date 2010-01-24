Правозащитники в Чехии одобряют присвоение Бандере звания Героя

Председатель чешской конфедерации политзаключенных Надежда Кавалирова выразила поддержку решению президента Украины Виктора Ющенко присвоить звание героя Украины Степану Бандере.

"Хорошо, что он (В.Ющенко) пошел на этот шаг, ряду чешских политиков есть чему поучиться", - сказала Н.Кавалирова.

В то же время в соседней Словакии представители ряда антифашистских организаций осудили присвоение С.Бандере звания героя, назвав решение В.Ющенко провокацией, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Radio Praha.