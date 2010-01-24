Польские власти недовольны присвоением Бандере звания Героя

Польские власти недовольны решением украинского Президента присвоить звание Героя Украины (посмертно) Степану Бандере.

«Мы с недоумением восприняли решение Президента Украины относительно Степана Бандеры. Мы рассчитывали на большую деликатность со стороны наших украинских партнеров», - приводит слова министра канцелярии президента Польши Мариуша Гандзлика Радио "Свобода". Министр назвал неправильным принятие решений, с которыми однозначно не согласен близкий партнер и союзник.

«Польша в разговорах с украинскими партнерами неоднократно высказывала свои возражения в том, что касается оказания почета Степану Бандере и членам УПА. Для поляков Степан Бандера – фигура чрезвычайно неоднозначная», - заявил Гандзлик.

В Польше Степан Бандера был приговорен к смертной казни за организацию убийства в 1934 году министра внутренних дел Бронислава Перацкого, проводившего политику усмирения ("пацификации"). Поляки также считают УПА виновной в массовых убийствах поляков на Волыни и Восточной Галичине в 1943 г.