Китайский вертолет отогнал пиратов

Корабли ВМС Китая предотвратили в субботу захват торговых судов пиратами у берегов Сомали, сообщает Би-Би-Си.

По сообщению, три китайских военных корабля, патрулирующие акваторию Аденского залива, получили сигнал от двух китайских торговых судов о том, что их преследуют вооруженные люди на быстроходном катере.

С борта одного из кораблей в воздух был поднят вертолет, высадивший десант в районе инцидента.

После этого катер пиратов прекратил преследование сухогрузов.