Китайский вертолет отогнал пиратов
15:46, 24 января 2010Мир
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Корабли патрулируют Аденский залив
Корабли ВМС Китая предотвратили в субботу захват торговых судов пиратами у берегов Сомали, сообщает Би-Би-Си.
По сообщению, три китайских военных корабля, патрулирующие акваторию Аденского залива, получили сигнал от двух китайских торговых судов о том, что их преследуют вооруженные люди на быстроходном катере.
С борта одного из кораблей в воздух был поднят вертолет, высадивший десант в районе инцидента.
После этого катер пиратов прекратил преследование сухогрузов.
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