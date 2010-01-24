Снегопады парализовали жизнь в ряде районов Турции

По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали за минувшие сутки от обморожения в Турции, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Сильные снегопады и ураганный ветер, скорость которого временами достигала 70-80 километров в час, парализовали жизнь в ряде районов страны, в том числе в Стамбуле. В городе на берегах Босфора из-за обильного снега, обледенения и холодов в субботу и в воскресенье утром закрыта автомагистраль, соединяющая Турцию с Европой, отмечены сбои в воздушном, морском сообщении, отменены матчи футбольной премьер-лиги.

Из разных районов Турции поступают сообщения о сотнях аварий на дорогах, вызванных обледенением. Есть погибшие и пострадавшие. Власти призывают местных жителей по возможности в ближайшие сутки воздержаться от поездок, а в случае использования автотранспорта обязательно надевать колесные цепи.

Из-за сильных снегопадов сотни населенных пунктов отрезаны от внешнего мира, главным образом, на северо-западе и западе Турции. Отмечены сбои в электроснабжении, в частности в провинции Чанаккале на побережье Эгейского моря.

По прогнозам синоптиков, во власти холодов Турция будет находиться еще несколько дней, при этом в черноморском районе столбик термометра, как ожидается, опустится до рекордной за последние полвека отметки - минус 30 градусов.