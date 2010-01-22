Порошенко и Лавров собираются встретиться в Лондоне

Министры иностранных дел Украины и России Петр ПОРОШЕНКО и Сергей ЛАВРОВ договорились провести двустороннюю встречу во время проведения в Лондоне 27-28 января 2010 года Международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такая договоренность была достигнута сегодня во время телефонного разговора министров.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего украинско-российского сотрудничества, а также международную тематику, представляющую взаимный интерес, в частности, пути урегулирования в Приднестровском регионе.

С.ЛАВРОВ поблагодарил П.ПОРОШЕНКО за создание надлежащих условий для работы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ.