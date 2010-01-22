Россия предлагает НАТО «тест на искренность»

Россия сомневается в искренности заявлений представителей НАТО о неделимости безопасности в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«Мы хотели бы только одного - чтобы отношения с НАТО были такими, как договаривались в 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, а именно: равноправными и основанными на принципе неделимости безопасности, чтобы, как тогда договорились, никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Если наши натовские партнеры настороженно относятся к идее договора, который мы предлагаем (Договор о евробезопасности- УНИАН), то это означает только одно - ведь внутри НАТО существуют юридические обязательства, которые гарантируют для членов НАТО, что безопасность неделима. Если они считают, что эта привилегия должна распространяться только на членов Североатлантического альянса, значит все заверения и заявления о том, что в Европе больше нет и не будет разделительных линий, были неискренними», - подчеркнул он.

По словам С.ЛАВРОВА, предлагаемый Россией договор о евробезопасности направлен на то, чтобы то, о чем говорили западные партнеры в 90-е годы, материализовать в прочные международные правовые рамки. «Это тест на искренность, если хотите», - подчеркнул он.

С.ЛАВРОВ также отметил, что Москва не изменила своего негативного отношения к «расширительным» амбициям НАТО.

«Мы по-прежнему убеждены, что попытки механически передвигать границы Североатлантического альянса, не предоставляя нечленам альянса юридических гарантий неделимости безопасности, сеют недоверие и привносят подозрительность», - сказал он.