Обама: американские банки слишком разрослись

Президент США Барак Обама объявил о новых ограничениях на бизнес крупных коммерческих банков. Вслед за предложением ввести специальный налог на банки для возмещения потерь государства от программы Troubled Asset Relief Program (TARP) Б.Обама, усиливающий свою критику в адрес "жирных котов" с Уолл-стрит, анонсировал новые меры, которые, по замыслу Белого дома, позволят уменьшить системные риски от финансовых игр и предотвратить повторение кризиса.

Б.Обама предлагает наложить законодательные ограничения на размеры пассивов крупнейших банков, а также ограничить банковскую практику торговли ценными бумагами за счет собственных средств (proprietary trading), в том числе за счет вкладов граждан, застрахованных государством. В числе новых мер финансового регулирования президент США также назвал лимитирование размеров финансовых корпораций и ограничение деловых связей банков с такими "теневыми" инвестиционными институтами, как хедж-фонды и фонды private equity.

"Никогда больше американские налогоплательщики не станут заложниками банков, которые слишком велики, чтобы рухнуть (too big to fail)", - приводит слова Б.Обамы телерадиокомпания Би-би-си.

По данным источников в Белом доме, ряд предложений по регулированию финансового сектора был подсказан бывшим главой Федеральной резервной системы (ФРС) Полом Волкером - известным сторонником консервативной модели банковской деятельности. Ныне П.Волкер является экономическим советником Б.Обамы и выступает с критикой "порочных" инвестиционных практик, когда банки финансируют торговлю рисковыми активами за счет депозитов.

Финансовый кризис также показал, что крупнейшие коммерческие банки США разрослись до такого размера, что их просто невозможно обанкротить без ущерба для финансовой системы в целом (принцип too big to fail). Именно поэтому правительство США было вынуждено вкачать сотни миллиардов долларов в такие финансовые корпорации, как Citigroup и AIG, аргументируя это тем, что их падение принесло бы несоизмеримо более разрушительные эффекты для финансового сектора и экономики в целом.

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