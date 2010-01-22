Украинские рыбаки призывают французов поддержать их требования

Рыбаки Приазовья и Крыма обратились к своим французским коллегам с просьбой проявить солидарность и поддержать их требования о разрешении лова рыбы сетями и установлении запрета на траловый вылов рыбы в Азовском море.

Об этом сказано в послании генеральному секретарю Французской конфедерации христианских трудящихся (CFTC) Луи ФИЛИПУ от общественной организации «Власть народа» и организаторов митинга протеста рыбаков Украины, текстом которого обладает УНИАН.

В документе отмечается, что 10 января 2010 года 500 украинских рыбаков, представляющих 25 тысячный коллектив рыбаков Приазовья и Крыма вышли на митинг протеста против нарушения своих прав на труд. Комитет рыбного хозяйства Украины на Российско-Украинской сессии по вопросам рыболовства в Азовском море инициировал установление запрета украинским рыбакам на использование традиционных орудий лова - сетей. Также Комитет рыбного хозяйства Украины принял решение в пользу крупных рыбодобывающих компаний на использование тралов и неводов, наносящих непоправимый вред мелководному Азовскому морю.

Также послании указывается, что украинские рыбаки приняли на митинге резолюцию с требованиями к украинскому правительству о защите своих прав и предупредили о том, что если условия рыбаков не будут приняты, то они заблокируют движение в судоходных каналах Азовского моря.

Именно этот шаг подтолкнул украинских рыбаков обратиться к французским коллегам. Дело в том, что в апреле 2009 года, под руководством CFTC 500 французских рыбаков блокировали судоходное движение в проливе Ла-Манш, протестуя против ущемления их законного права на труд, запрета традиционных способов лова.

«Ваше правительство пошло на уступки - выделило 4 млн. евро, компенсируя ваши потери. Еще 50 млн. евро было предоставлено в виде кредитов для рефинансирования долгов рыбаков. Украинское правительство 18 января 2010 года дало поручение решить нашу проблему. По мнению нашего правительства, решать задачу должно Министерство внутренних дел и местная администрация и те же самые коррумпированные рыбные чиновники, отставки которых мы требуем. Нас хотят запугать и в очередной раз обмануть. Мы не допустим этого и в своей борьбе готовы идти до конца», - отмечается в послании.

Украинские рыбаки просят своих французских коллег проявить солидарность и поддержать их требования. «Украинские рыбные чиновники уничтожают нас, лишая возможности заработать кусок хлеба, обрекают нас и наши семьи на нищету, уничтожают наш дом – наше Азовское море. Помогите нам, мы шлем вам сигнал о спасении SOS, проявите свою солидарность и скажите свое слово в нашу поддержку. Мы верим в рыбацкое братство и ждем, что вы нас услышите», отмечается в послании.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Геническе (Херсонская область) около 500 местных рыбаков провели возле райгосадминистрации митинг, протестуя против действий руководства Государственного комитета рыбного хозяйства Украины. В частности, рыбаки не согласны с решением комитета о запрете на лов рыбы сетями в Утлюкском лимане (Херсонская - Запорожская области), а также запрете на лов вентерями в море и одновременно разрешение на лов тралами и неводами. Рыбаки считают, что эти решения лишают их возможности заниматься рыбалкой и создают особые условия для отдельных бизнес-структур, которые своими траулерами и тралами почти опустошили водный мир Приазовья.

По итогам митинга была принята резолюция, в который рыбаки обратились к Кабинету министров, Президенту и Верховной Раде с требованием уволить руководство Государственного комитета рыбного хозяйства.

В случае отсутствия реакции со стороны власти на их требования рыбаки пообещали затопить свои баркасы в фарватерах в проливах Приазовья, чтобы в заливы не могли зайти траулеры