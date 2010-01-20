Медведев ввел должность ответственного за ситуацию на Кавказе

В России вводится должность вице-премьер-министра, ответственного за ситуацию на Северном Кавказе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение о создании Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). На должность полномочного представителя Президента РФ в округе и одновременно заместителя председателя правительства России назначен Александр ХЛОПОНИН.

В ходе встречи с А.ХЛОПОНИНЫМ Президент России подчеркнул, что проблемы Кавказа - безработицу, преступность на экономической почве, клановость, взяточничество - не решить только правоохранительными методами, необходима прежде всего экономическая модернизация.

В Северо-Кавказский федеральный округ РФ вошли Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край с центром федерального округа в Пятигорске.