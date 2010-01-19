Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС национализировал еще три банка в дополнение к четырем финансовым организациям, перешедшим под контроль государства в декабре 2009 года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

18 января были национализированы кредитные учреждения InverUnion Banco Comercial, Banco Del Sol, а также Mi Casa. По данным финансовых регуляторов Венесуэлы, причиной такого решения послужили "серьезные административные и управленческие сложности", с которыми столкнулись указанные организации.

В конце прошлого года власти Венесуэлы уже национализировали, а впоследствии закрыли четыре банка - Confederado, Central, Bolivar и Banco Real. Позднее стало известно, что на их основе был учрежден новый государственный банк - Banco Bicentenario (Банк "Двухсотлетие"), названный в честь грядущего 200-летия независимости Венесуэлы от Испании.

В венесуэльском правительстве настаивают, что банковская система страны находится в устойчивом положении, и отмечают, что клиенты банков ни в коем случае не потеряют свои средства. В середине декабря власти приняли закон, предусматривающий увеличение страховки по депозитам с 10 до 30 тысяч боливаров (с 4,6 до 13,8 тысячи долларов США).

С 2007 года в Венесуэле под контроль государства перешли ряд крупных предприятий, ранее принадлежавших коммерческим компаниям. Национализация коснулась компаний, работающих в сфере электрификации, цементного производства, нефтяной и сталелитейной промышленности. По мнению Чавеса, данная мера помогает развитию крупнейших экономических активов, а также заставляет их владельцев соблюдать все социальные обязательства.

Сейчас власти Венесуэлы контролируют около 25 процентов банковского сектора страны. В конце прошлого года этот показатель составлял около 21 процента.