В Китае от рекордных морозов пострадали более миллиона жителей

В Китае от рекордных этой зимой морозов пострадали более миллиона жителей.

Власти оценивают ущерб от непогоды уже в почти 50 млн. дол., сообщает “5 канал”.

По информации телеканала, из-за метелей и холодов отменили 120 рейсов в аэропорту Урумчи на северо-западе страны. Более 4 тыс. человек ночевали на чемоданах и не могут добраться домой.

Заблокированы также главные магистрали. В снежном “плену” находятся почти полторы сотни автомобилей и автобусов. В места, которые больше всего страдают от стихии, отправились спасатели.

Как сообщалось, с 21 декабря в Китае продолжаются снегопады, сопровождающиеся резким снижением температуры воздуха. В отдельных районах страны температура опускается до отметки минус 40 градусов.