Во Франции с завода украли 100 кг золота

Во Франции четверо вооруженных грабителей проникли на территорию плавильного завода неподалеку от Лиона и унесли более 100 килограммов золота, сообщает Лента.ру со ссылкой на Le Monde.

Инцидент произошел утром в понедельник, 18 января. Преступники сначала проникли в дом одного из сотрудников завода, взяли его вместе с женой в заложники, а затем заставили мужчину провести их на территорию предприятия и открыть цех по переработке драгоценных металлов. Оттуда грабители, вооруженные пистолетами и ружьями, унесли 100-150 килограммов продукции цеха, в основном золота. Точная стоимость украденного не сообщается.

Затем мужчины покинули территорию завода, отпустили заложников и уехали в неизвестном направлении, не сделав за все время ограбления ни единого выстрела. Задержать грабителей по горячим следам не удалось.

Цех по переработке драгоценных металлов в Лионе грабят уже не в первый раз. В 2007 году произошел похожий инцидент, когда четверо вооруженных грабителей пробрались в цех и унесли 270 килограммов золота и 100 килограммов других драгоценных металлов. Тогда стоимость добычи преступников оценили в 6-9 миллионов евро.