Рекордный выкуп привел к войне между пиратскими кланами в Сомали

Конфликт между пиратами по поводу распределения рекордного выкупа, полученного ими за освобождение греческого супертанкера "Маран Сентаурус", перерос в вооруженное противостояние между кланами бандитов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Очевидцы, живущие в деревне Харадхере, известном логове пиратов на побережье Сомали, в порту которого удерживался захваченный танкер, рассказали, что на протяжении всего дня противоборствующие группировки вели ожесточенный бой, пытаясь решить вопрос о распределении заплаченных за танкер денег. По словам местных жителей, жизнь в деревне полностью парализована, слышны пулеметные выстрелы, на улицах лежат тела убитых пиратов.

"Маран Сентаурус" с 275 тысячами тонн нефти на борту попал в руки пиратов в ноябре 2009 года. Супертанкер, перевозивший нефть на 150 миллионов долларов, захватили девять вооруженных пиратов на двух моторных лодках.

17 января 2010 года стало известно о том, что пираты получили за танкер крупнейший в своей истории выкуп - около семи миллионов долларов. Когда деньги были сброшены на борт удерживаемого пиратами судна, между бандитами разгорелся спор о дележе добычи, который затем перешел в перестрелку. Из-за этого, как сообщалось, танкер был освобожден только спустя сутки после получения пиратами денег.