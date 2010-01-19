На второй тур выборов в Украине Канада направит больше наблюдателей
00:20, 19 января 2010Мир
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На второй тур выборов Президента Украины Канада дополнительно направит 200 наблюдателей.
Об этом говорится в заявлении офиса министра по вопросам международного сотрудничества Канады Беверли Дж. ОДЫ. Текст документа обнародован на веб-странице Посольства Украины в Канаде.
Вторая миссия наблюдателей будет организована КАНАДЕМ (CANADEM) за счет финансирования от Канадского агентства международного развития (СИДА).
Как сообщалось, во время первого тура выборов Президента, в Украине работали 6 долгосрочных и 60 краткосрочных наблюдателей, а также четыре сотрудника канадского Посольства в Киеве.
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