На второй тур выборов в Украине Канада направит больше наблюдателей

На второй тур выборов Президента Украины Канада дополнительно направит 200 наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении офиса министра по вопросам международного сотрудничества Канады Беверли Дж. ОДЫ. Текст документа обнародован на веб-странице Посольства Украины в Канаде.

Вторая миссия наблюдателей будет организована КАНАДЕМ (CANADEM) за счет финансирования от Канадского агентства международного развития (СИДА).

Как сообщалось, во время первого тура выборов Президента, в Украине работали 6 долгосрочных и 60 краткосрочных наблюдателей, а также четыре сотрудника канадского Посольства в Киеве.