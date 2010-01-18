Генсек ОДКБ: Украине стоит самой проявить инициативу

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) открыта к сотрудничеству с Украиной в любом формате.

Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

«Мы бы приветствовали в любом варианте сотрудничество с Украиной, как на основе членства, так и при проведении разовых операций», - сказал Н.БОРДЮЖА, отвечая на вопрос, о том, каковы перспективы сотрудничества ОДКБ с Украиной после смены ее властей.

Он считает, что Украине стоит самой проявить инициативу в определении формата сотрудничества с ОДКБ.

В качестве примера он привел межфракционную группу, созданную в прошлом году в парламенте Украины, которая занимается информированием украинских граждан о деятельности ОДКБ. Кроме того, украинские спецслужбы сотрудничают с ОДКБ при проведении антинаркотической операции "Канал".

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.