Морская пехота США получила новые кассетные боеголовки

Морская пехота США приняла на вооружение новые кассетные боеголовки со стреловидными поражающими элементами, которые могут быть установлены на стандартные ракеты калибра 70 миллиметров. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на DefPro.

США впервые со времен войны во Вьетнаме обновили кассетные боеголовки. Новое оружие будет использоваться на вертолетах AH-1W SuperCobra и UH-1N Twin Huey в Афганистане.

Новые кассетные боеголовки 149 mod 0 отличаются от прежних большим размером дротиков и подходят для установки на распространенные ракеты, способные запускаться с установок калибра 70 миллиметров. Они предназначены для поражения живой силы противника и легкой бронетехники. Каждый дротик боеголовки 149 mod 0 соответствует по размерам пуле калибра 5,56 миллиметра.

Обновленное оружие, в отличие от обычных взрывающихся ракетных боеголовок, способно поражать противника на большей площади. Кроме того, 149 mod 0 могут использоваться и на местности с большим покровом растительности, которая не представляет существенного препятствия для новых дротиков.

В отличие от кассетных бомб, каждый элемент новой боеголовки не взрывается и использует для поражения только кинетическую энергию.

Международные правозащитные организации считают кассетные боеприпасы негуманным оружием и добиваются полного их запрещения. В мае 2008 года был заключен Договор о кассетных боеприпасах, запрещающий их применение. Документ подписали 11 стран, однако крупные государства - Россия, США и Китай - отказались присоединяться к договору. Соглашение также не подписали Индия, Пакистан и Израиль.