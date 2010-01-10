Мусульмане против использования слова "Аллах" христианами

В Малайзии мусульмане атаковали еще две христианские церкви. Происшествие случилось в городе Тайпинк штата Перак. Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание церкви Всех святых и в Католическую церковь Святого Луи.

Ранее, 7 января в Малайзии также забросали бутылками с "коктейлем Молотова" четыре христианские церкви. Три из них получили незначительные повреждения и продолжили свою деятельность, а одна закрылась после инцидента, так как ее прихожане перестали ходить на службу, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Причиной недовольства мусульман стало решение Верховного суда Малайзии от 31 декабря 2009 г., согласно которому людям, не исповедующим ислам, было разрешено называть бога "Аллах". Дело в том, что в малазийском языке нет отдельного слова для обозначения понятия "Бог". Поэтому суд постановил использовать слово "Аллах" и для обозначения творца в других религиях. В частности, в Библии, которая издана на малазийском языке, также используется данный термин.

В Малайзии, население которой составляет 28 млн человек, 9% являются христианами. В основном это выходцы из Китая и Индии. 60% населения страны исповедуют ислам.