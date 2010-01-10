На выборах президента Хорватии обнародованы экзит-полы

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Иво Йосипович лидирует с большим отрывом во втором туре президентских выборов, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. По данным экзит-полов телекомпаний RTL и Nova, Йосипович набирает 64,6 процента голосов избирателей, а его оппонент - мэр Загреба Милан Бандич - 35,4 процента.

Проведенные ранее социологические опросы также фиксировали преимущество Йосиповича.