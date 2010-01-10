На выборах президента Хорватии обнародованы экзит-полы
21:01, 10 января 2010Мир
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Лидирует кандидат от социал-демократов
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Иво Йосипович лидирует с большим отрывом во втором туре президентских выборов, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.
Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. По данным экзит-полов телекомпаний RTL и Nova, Йосипович набирает 64,6 процента голосов избирателей, а его оппонент - мэр Загреба Милан Бандич - 35,4 процента.
Проведенные ранее социологические опросы также фиксировали преимущество Йосиповича.
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