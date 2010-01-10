Найден четвертый погибший под завалами министерства в Тбилиси

Спасатели нашли тело четвертого рабочего, попавшего под обломки обрушившегося в пятницу в Тбилиси девятиэтажного здания, сообщил РИА Новости руководитель службы по чрезвычайным ситуациям столичной мэрии Темур Гиоргадзе.

В момент обрушения в здании по улице Гулия, 3, находились рабочие, которые готовили его к ремонту. Вскоре после обрушения были найдены тела двух погибших, а еще двоих спасатели продолжали искать. Накануне было обнаружено тело третьего рабочего.

"Сегодня мы, наконец, нашли тело четвертого попавшего под обломки здания", - сказал Гиоргадзе.

Многоэтажное здание обрушилось в пятницу в Тбилиси, в районе Ортачала, сообщает агентство "Новости-Грузия". Здание, в котором ранее располагался департамент Национальной гвардии Минобороны, 27 октября 2009 года был передан министерству юстиции. В нем планировалось разместить центральный офис публичного реестра, а также Тбилисскую регистрационную службу.

Причина, по которой обрушилось здание, пока не установлена. По информации "Грузии Online", допрошен директор компании "Ализи", которая должна была подготовить дом к ремонту и наняла погибших рабочих.