В Дагестане ликвидирован главарь боевиков

При штурме дома в пригороде Махачкалы (Дагестан) был ликвидирован боевик по имени Мадрид Бегов, возглавлявший, по данным ФСБ Росси, «махачкалинско-шамхальскую террористическую группу». Спецназовцы, все утро штурмовавшие дом, считали, что сопротивление им оказывают двое боевиков, однако, кроме Бегова в доме, никого не оказалось.

Штурм стал продолжением вчерашнего боя, когда оперативникам удалось уничтожить "эмира" Махачкалы Марата Курбанова и еще двух боевиков. На трассе Махачкала-Хасавюрт сотрудники правоохранительных органов пытались остановить автомашину "Ока" для осмотра. Находившиеся в машине оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня автомобиль взорвался. Оперативники обнаружили в салоне три обгоревших тела, два автомата Калашникова и пистолет иностранного производства.

Как сообщили в УФСБ, участники перестрелки по распоряжению М.Бегова перевозили взрывчатку. Силовикам стало известно, что один из сопровождавших Курбанова боевиков снимал частный дом в Махачкале на улице Кулиева, где и произошел сегодняшний штурм.

М.Бегов родился в 1974 году, до 2004 года служил в ОМОНе. Уволившись со службы, он уехал в Египет.