Второй тур президентских выборов начался в Хорватии

Избирательные участки открылись в Хорватии в 07.00 по местному времени для проведения второго тура президентских выборов, сообщает РИА "Новости". 6 тысяч 863 участка будут открыты до 19 часов, 6 тысяч 550 из них расположены непосредственно в Хорватии, 250 - в 55 странах, при этом около половины в соседней Боснии и Герцеговине.

Во втором туре борьбу за пост главы государства продолжат представитель оппозиционной Социал-демократической партии Иво Йосипович и независимый кандидат, мэр Загреба Милан Бандич.

После первого тура 27 декабря 2009 года, в котором на президентское кресло претендовали 12 человек, Йосипович набрал 32,4% голосов, а Бандич - 14,8%.

Йосиповичу 52 года, по образованию он юрист. Бандичу 54 года, он политолог.

По опросам, Йосипович может одержать убедительную победу над своим соперником. Оппозиционному кандидату отойдут голоса избирателей, отдавших в первом туре предпочтение Весне Пусич, Дамиру Каину или Надану Видошевичу.

Бывшего коммуниста и бывшего социал-демократа Бандича поддерживают многочисленные ассоциации ветеранов войны в Хорватии 1991-1995 годов, боснийские хорваты, партии правого толка, а также косвенно Католическая церковь. Мэру Загреба отойдет электорат таких политиков, участвовавших в первом туре, как Андрия Хебранг, Мирослав Туджман, Драган Приморац, Весна Шкаре-Ожболт и Йосип Юрчевич.