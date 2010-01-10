Сильное землетрясение в Калифорнии

В результате происшедшего на севере Калифорнии землетрясения без электричества остались несколько тысяч домов. Об этом 10 января сообщает CNN.

По информации Геологической службы США, мощность самого сильного из толчков составила 6,5 балла, а их эпицентр располагался на глубине 16 километров в 35 километрах к северо-западу от города Ферндейл. Мощность последующих толчков не превышала 4,5 баллов.

По подсчетам местных властей, в результате происшествия без электроэнергии остались 25 тысяч жителей прибрежного района, также в службу спасения поступили заявления об утечке газа и выбитых стеклах.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Лента.ру