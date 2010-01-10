Журнал Forbes составил десятку лучших и худших профессий на американском рынке труда в 2010 году.

Как передает Газета.Ru, в список лучших профессий вошли, по мнению издания, актуарий (специалист по оценке финансовых рисков), специалист, занимающийся подсчетом ущерба и компенсаций для страховых и социальных компаний, инженер программного обеспечения, аналитик компьютерных систем, биолог, историк, математик, бухгалтер, помощник стоматолога, статистик, помощник адвоката.

В список худших профессий вошли разнорабочий в нефтедобывающей промышленности, фермер, лесоруб, сварщик, строитель, металлург, почтальон и таксист.