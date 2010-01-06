В Болгарии расстреляли журналиста - автора книги о мафиозных структурах

В Софии неизвестные расстреляли известного болгарского журналиста Бориса Цанкова, который в ноябре прошлого года опубликовал книгу, подробно изобразив мафиозные структуры в Болгарии, сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на болгарское министерство внутренних дел.

Вскоре после выхода книги в свет журналист жаловался, что его жизнь находится в опасности.

Нападение произошло во вторник в центре болгарской столицы. Прямо на улице неизвестные открыли огонь по радиоведущему Б.Цанкову и двум его охранникам. Для 30-летнего Б.Цанкова выстрелы оказались смертельными. Оба охранника получили ранения.

В Еврокомиссии обеспокоены новым убийством журналиста в Болгарии. В стране за последние два года это уже второе убийство автора, который писал на криминальные темы. В то же время это первое подобное покушение после того, как в конце июля 2009 года в Софии привели к присяге консервативное правительство, пишет “Немецкая волна”. Лишь три недели назад во время первой крупномасштабной акции болгарским правоохранителям удалось ликвидировать известную банду, которая занималась похищением людей.