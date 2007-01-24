В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Сегодня в швейцарском курорте Давос открывается Всемирный экономический форум.

Как передает радио «Свобода», более 2 тысяч видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится пять дней.

В центре внимания будет вопрос о глобальном потеплении. Другие ключевые темы - израильско-палестинский конфликт, перспективы в Ираке, проблемы глобальных поставок энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украину на форуме будет представлять премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ. От Секретариата Президента в экономическом форуме примет участие первый заместитель главы Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК.