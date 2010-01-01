Кадыров замаскировавшись под Деда Мороза, плясал лезгинку со Снегурочкой
16:06, 01 января 2010Мир
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Снег под елку привезли специально
Президент Чечни Рамзан Кадыров принял участие в новогодних гуляниях в столице республики. В центре Грозного возле главной городской елки Кадыров обратился с праздничной речью к жителям города.
Кадыров вышел на сцену в костюме Деда Мороза. Поначалу жители Грозного не узнали президента, однако как только президент Чечни произнес первые слова своей речи в микрофон, горожане все поняли, пишет Лента.ру.
В обращении к землякам Кадыров заявил, что Грозный является единственным на Северном Кавказе городом, где в новый год вокруг главной республиканской елки лежит снег (его в Грозный по случаю праздника привезли из горных ущелий). После этого президент Чечни станцевал со Снегурочкой.
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