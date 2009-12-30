Польскую фирму лишили контракта из-за задержек со строительством стадиона

Власти Вроцлава расторгли соглашение с компанией Mostostal, которая с апреля сооружает стадион для проведения матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил мэр Вроцлава Рафал ДУТКЕВИЧ.

Причина расторжения соглашения – более чем 4-месячное опоздание в сроках выполнения работ.

В то же время мэр Вроцлава заверил, что расторжение контракта не угрожает своевременному введению в эксплуатацию стадиона к чемпионату, который пройдет в Польше и в Украине летом 2012 года.

„Фирма Mostostal Warszawa не сможет выполнить строительство в определенное время... в связи с этим я решил расторгнуть договор”, - сказал он.

Р.ДУТКЕВИЧ сказал, что проинформировал о расторжении контракта UEFA, Министерство спорта и руководстве футбольной федерации Польши, отметив, что городская власть планирует выбрать нового подрядчика строительства стадиона до конца января 2010 года.

”Мы убеждены, что через две-три недели, подписывая договор, введем новую фирму на строительную площадку. Хотим завершить строительство стадиона весной 2011 года”, - сказал он.

„Строительству ничего не угрожает, но чтобы быть уверенными, что так и есть, мы должны были попрощаться с Mostostal”, - сказал Р.ДУТКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, власти Вроцлава подписали договор с Mostostal на строительство стадиона стоимостью почти 300 млн. дол. в апреле этого года. По контракту строительство стадиона должно было быть завершено через 21 месяц.

Согласно проекту, вроцлавский стадион, который запланировано построить на площади 14 га, сможет вместить 44 тыс. зрителей.

Кроме этого, на территории стадиона будут работать казино, дискотека, ресторан на 1600 лиц и офисно-конференционный комплекс.