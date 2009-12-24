Моряки с "Арианы" вернутся в Украину после Нового года

Председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ прогнозирует, что украинские моряки судна "Ариана" вернутся в Украину после Нового года.

Как сообщает “5 канал”, он отметил, что трудности с возвращением моряков домой связаны с тем, что в судне нет топлива, и к нему отправлен буксир для дозаправки.

"Он идет в очень сложной ситуации, за тысячу километров, идет в штормовой период, против течения, и поэтому его движение замедлено", - добавил М.МАЛОМУЖ.

Председатель Службы внешней разведки надеется, что в ближайшие дни буксир достигнет цели, судно будет дозаправлено, а также будет очищено его днище, поскольку оно обросло морскими водорослями, после чего "Ариана" прибудет в ближайший порт, откуда моряки будут отправлены в Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у пиратов Сомали. В заложниках у пиратов были 24 моряка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.