Польша вошла в шестерку крупнейших экономик ЕС

Самая большая страна Восточной Европы, входящая в Европейский Союз, Польша, впервые в истории вошла в шестерку крупнейших экономик Евросоюза, объединяющего 27 государств.

Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на данные Евростата.

Перед поляками, вступившими в Евросоюз в 2004 году, оказались только страны так называемой Большой пятерки: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания.

«Такой большой прыжок Польша сделала благодаря тому, что стала единственной страной ЕС, сохранившей экономический рост во время экономического кризиса», - сказала изданию пресс-секретарь Еврокомиссии по делам экономики Амелия ТОРРЕС. Так, в текущем году ВВП 38-миллионной Польши с учетом реальной покупательной способности составит 535 млрд. евро.

В то же время издание отмечает, что хуже выглядит позиция Польши при учете курсов валют.

«Здесь в рейтинге стран ЕС Польша не продвинулась вперед», - написала газета, отметив, что, несмотря на экономический рост, национальная валюта подешевела к евро.

По данным издания, в текущем году ВВП Польши в пересчете на евро составит 309 млрд. евро (в прошлом году - 362 млрд. евро), что меньше, чем в 6-миллионной Голландии (574 млрд. евро) и 10-миллионой Бельгии (339 млрд. евро).

Как сообщал УНИАН, польская экономика, несмотря на мировой кризис, усилившийся в октябре 2008 года, в первые три квартала текущего года продемонстрировала рост – на 0,8%, 1,1% и 1,7%, соответственно.