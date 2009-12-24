В Польше нашли мертвым гендиректора канцелярии премьера
Михневич был в набсовете PKN Orlen
В Польше в среду в своей квартире найден мертвым генеральный директор канцелярии главы польского правительства Гжегож Михневич, сообщили УНИАН в варшавской окружной прокуратуре.
Прокуратура считает наиболее вероятной причиной смерти самоубийство, но не исключает возможность „вмешательства третьих лиц”.
В прокуратуре отметили, что следователи пока не выявили доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможном убийстве правительственного чиновника.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, имеющимся в распоряжении УНИАН, Г.Михневич работал в канцелярии с 1998 года.
Сначала он работал Директором бюро генерального директора канцелярии премьера, после чего возглавлял Бюро Охраны.
Должность генерального директора канцелярии занимал с 2008 года.
По данным польских медиа, Г.Михневич также входил в наблюдательный совет одной из крупнейших компаний Польши PKN Orlen.