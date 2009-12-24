В Польше нашли мертвым гендиректора канцелярии премьера

В Польше в среду в своей квартире найден мертвым генеральный директор канцелярии главы польского правительства Гжегож Михневич, сообщили УНИАН в варшавской окружной прокуратуре.

Прокуратура считает наиболее вероятной причиной смерти самоубийство, но не исключает возможность „вмешательства третьих лиц”.

В прокуратуре отметили, что следователи пока не выявили доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможном убийстве правительственного чиновника.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, имеющимся в распоряжении УНИАН, Г.Михневич работал в канцелярии с 1998 года.

Сначала он работал Директором бюро генерального директора канцелярии премьера, после чего возглавлял Бюро Охраны.

Должность генерального директора канцелярии занимал с 2008 года.

По данным польских медиа, Г.Михневич также входил в наблюдательный совет одной из крупнейших компаний Польши PKN Orlen.