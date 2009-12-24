В московском метро поснимали подарки Тимошенко

Московские власти провели реконструкцию входов в метро на Пушкинской площади российской столицы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в ходе ремонта были замены мраморные панно над входом в подземку, подаренные городу в 1997 году корпорацией "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

На мраморном мозаичном панно были изображены виды Москвы начала прошлого века. Панно были расположены над входом на станцию метро Пушкинская и Тверская, что в центре Москвы. Под изображением было написано: "850-летию Москвы, Единые энергетические системы Украины, Днепропетровск».

При этом из семи входов в метро на Пушкинской площади новые панно получили пока только три. Над остальными пока остается пустое место.

Аналогичные мраморные панно от украинской стороны - от Банка «Славянский» (Днепропетровск), сохранились лишь в подземном переходе на пересечении улиц Тверская и Б.Грузинская, что возле метро Белорусская.

Ю.ТИМОШЕНКО в интервью «Парламентской газете» 19 марта 2005 года подтвердила факт подарка. «Это действительно был наш искренний подарок, или, скажу скромнее, знак внимания и уважения Москве и москвичам, всем гражданам братской России. И мне очень приятно, что этот знак сохранился и до сих пор и привлекает внимание», - сказала тогда она.

Промышленно-финансовую корпорацию «Единые энергетические системы Украины» Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла с ноября 1995 по январь 1997 года.