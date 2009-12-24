Россия и Грузия договорились об открытии КПП на границе

Москва и Тбилиси договорились открыть контрольно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" на границе между Россией и Грузией, сообщает РИА Новости. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино КАЛАНДАДЗЕ.

По ее словам, договоренность была достигнута сторонами 23 декабря при посредничестве Швейцарии. КПП должен возобновить работу в начале марта 2010 г.

О том, что Россия и Грузия почти договорились об открытии КПП, в начале ноября сообщали российские СМИ. Технические переговоры велись в закрытом режиме через Армению.

Сухопутная граница между Грузией и РФ была закрыта в 2006 году после ареста в Тбилиси российских офицеров. Официально причиной прекращения работы КПП называлась необходимость проведения там ремонта. На российской стороне ремонт был завершен в мае, на грузинской - в сентябре.

Грузия считает КПП "Верхний Ларс" единственным законным пунктом пропуска между двумя странами, так как остальные находятся в Южной Осетии и Абхазии.