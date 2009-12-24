В Грузии прокомментировали скандал с оружием: летчики не виноваты

Грузинская авиакомпания «Air West Ltd» заявляет о полной невиновности задержанных в Таиланде своих летчиков самолета Ил-76 и их непричастности к организации незаконной перевозки оружия.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель грузинской авиакомпании «Air West Ltd» Надарий КАКАБАДЗЕ, транспортный самолет Ил-76 которой был задержан 12 декабря в Таиланде с грузом оружия и боеприпасов на борту.

«В последнее время в средствах массовой информации появилось много сообщений и комментариев о задержании в аэропорту Бангкока самолета Ил-76, принадлежащего нашей компании. Сразу хочу отметить, что груз, который был принят для перевозки на борт самолета в аэропорту Пхеньяна (КНДР – УНИАН), был декларирован отправителем в авиаперевозочной накладной однозначно как оборудование для нефтедобывающих предприятий Ирана, упакован в соответствующей таре, опломбирован, и никаких сомнений в характере груза у экипажа самолета не вызывал», - сообщил Н.КАКАБАДЗЕ

Он напомнил, что в аэропорту Бангкока, куда самолет прибыл исключительно для дозаправки топлива, местные власти произвели досмотр перевозимых ящиков и обнаружили при вскрытии, что упакованный в них груз имеет военное значение.

По его словам, «обвинения, которые властями Таиланда в связи с этим были незамедлительно предъявлены экипажу Ил-76, и многочисленные комментарии некоторых официальных лиц и СМИ, которые последовали вслед за этим, не могут не вызвать вполне обоснованную тревогу и опасения за жизнь и свободу задержанных летчиков».

«Решительно и со всей ответственностью заявляем, что наш экипаж к предъявленным обвинениям не имеет никакого отношения. Летчики ни в чем не виноваты. Они действовали четко в рамках должностных инструкций и полномочий, в полном объеме выполняя как условия действующего контракта по перевозке и обеспечению сохранности взятого на борт груза, так и условий «Конвенции для унификации некоторых правил международных валютных перевозок», - заявил авиаперевозчик.

В частности, как он объяснил, ст. 10 указанной Конвенции четко определяет, что вся ответственность за правильность сведений и заявлений, касающихся перевозимого груза, целиком и полностью лежит исключительно на отправителе. Перевозчик же, как следует из положения той же статьи, несет ответственность перед отправителем за сохранность и целостность принятого для перевозки груза.

«В связи с этим острую тревогу вызывают настойчивые попытки некоторых СМИ еще до окончания официального расследования инцидента в аэропорту Бангкока всю вину переложить на экипаж Ил-76», - сказал Н.КАКАБАДЗЕ

Поэтому, подчеркнул он, руководство авиакомпании «считает своим долгом еще раз решительно заявить о полной невиновности наших летчиков и их непричастности к организации незаконной перевозки оружия».

При этом, по словам руководителя «Air West Ltd», авиаперевозчик выражает полную готовность содействовать тщательному и объективному расследованию всех обстоятельств случившегося инцидента, а также определению истинных виновников в организации преступной сделки.

Как сообщалось, 12 декабря в Таиланде был задержан самолет Ил-76, перевозивший около 40 тонн оружия. В самолете были обнаружены гранатометы, ракеты класса «земля-воздух» и другие боеприпасы.

Самолет совершал рейс из Северной Кореи в Иран, при этом должен был сделать дозаправки в нескольких аэропортах, в том числе и на территории Украины в Гостомеле.

Пятеро членов экипажа самолета являются гражданами Казахстана и Беларуси.