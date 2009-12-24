Взрыв на химпредприятии в Японии: есть жертвы

В японском городе Осака произошел взрыв на химическом предприятии. В результате взрыва четыре человека погибли, еще несколько сотрудников предприятия получили травмы различной степени тяжести, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, наблюдается утечка вредных веществ, так как инцидент произошел в цехе по производству фторсодержащих соединений. В администрации завода сообщили, что утечка не представляет угрозы населению.

Спасательная операция продолжается. Масштабы ущерба и точное количество пострадавших пока неизвестны.