Взрыв на химпредприятии в Японии: есть жертвы
09:14, 24 декабря 2009Мир
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Уточняется количество потерпевших
В японском городе Осака произошел взрыв на химическом предприятии. В результате взрыва четыре человека погибли, еще несколько сотрудников предприятия получили травмы различной степени тяжести, передает ИТАР-ТАСС.
Кроме того, наблюдается утечка вредных веществ, так как инцидент произошел в цехе по производству фторсодержащих соединений. В администрации завода сообщили, что утечка не представляет угрозы населению.
Спасательная операция продолжается. Масштабы ущерба и точное количество пострадавших пока неизвестны.
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