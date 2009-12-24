Минобороны РФ осуществило пуск баллистической ракеты "Воевода"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в четверг утром провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20В ("Воевода"), сообщил РИА Новостипресс-секретарь управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль.

"24 декабря 2009 года в 9.30 мск Ракетными войсками стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-20В ("Воевода") из позиционного района соединения, дислоцированного в Оренбургской области", - сообщил Коваль.

По его словам, пуск проведен в рамках опытно-конструкторской работы в целях подтверждения летно-технических характеристик ракеты РС-20В и продления срока эксплуатации ракетного комплекса "Воевода" до 23 лет.

Тяжелые ракеты РС-20 - по натовской классификации SS-18 "Сатана" - самые мощные в мире межконтинентальные ракеты. Первый испытательный пуск состоялся в феврале 1973 года, принята на вооружение 30 декабря 1975 года.