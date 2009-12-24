В Карпатах сконцентрированы границы пяти государств

Украина и Венгрия договорились о расширении сотрудничества в формате Карпатского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО на совместной пресс-конференции с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером БАЛАЖЕМ после окончания переговоров в Киеве.

“Мы договорились о расширении сотрудничества в формате Карпатского региона, поскольку это уникальное место, где в радиусе 100 км сконцентрированы границы пяти государств”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, достигнута договоренность о создании группы экспертов, которые наработают совместные предложения по активизации сотрудничества в формате Карпатского региона.

П.БАЛАЖ подтвердил, что Венгрия поддерживает такую инициативу.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения образовательных нужд венгерского национального меньшинства в Украине.

“Мы предпринимаем очень серьезные шаги по поиску путей защиты прав венгерского национального меньшинства в образовании. Мы договорились о том, что Украина гарантирует обеспечение учебниками, в том числе учеников 10-х классов”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2010 год будут предусмотрены отдельные средства на обеспечение учебниками венгерского языка учеников старших классов в школах с венгерским языком обучения.

Кроме того, достигнута договоренность о создании группы экспертов, которые наработают возможные варианты по облегчению поступления выпускников венгерских школ в высшие учебные заведения Украины.

П.БАЛАЖ, в свою очередь, отметил, что на территории Карпатского региона проживает незначительное венгерское меньшинство, которое составляет 0,3% от общего количества населения Украины.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что в ходе переговоров стороны подтвердили готовность к интенсивному политическому диалогу между Украиной и Венгрией в 2010 году.

Министры договорились продолжить работу, касающуюся возможности выдачи бесплатных национальных венгерских виз.

Были обсуждены вопросы создания общих пунктов пропуска между Украиной и Венгрией для упрощения режима пересечения границы как для грузов, субъектов экономической деятельности, так и для граждан обеих стран.

Стороны также уделили внимание вопросам энергетической безопасности. П.БАЛАЖ отметил, что подавляющая часть энергоносителей в Венгрию поступает из Украины. “Год назад мы имели достаточно большие проблемы с газоснабжением. Надеемся, что в этом году они не повторятся. На долговременную перспективу мы будем работать на то, чтобы повышалась безопасность всех трех заинтересованных в газопоставках сторон – страны-поставщика, транзитера и потребителя”, - сказал он.

П.БАЛАЖ также отметил, что Украина для Венгрии является особым партнером. “Между нами очень хорошие добрососедские отношения”, - сказал он.