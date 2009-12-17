Европарламент поддержал продление санкций против Беларуси на один год до октября 2010 года наряду с приостановкой запрета на въезд в страны-члены ЕС ряду высокопоставленных должностных лиц Беларуси на тот же срок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня депутатами Европарламента на сессии в Страсбурге.

В документе, поддержанном большинством депутатов, отмечается, что больше должно быть сделано руководством Беларуси для гарантирования свободы СМИ, осуществления реформ избирательного законодательства, отмены смертной казни.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что никакого значительного прогресса в области прав человека и фундаментальных свобод в последнее время не было сделано. При этом, Европарламент обратил внимание на отказ правительства Беларуси в регистрации политических партий, таких как Белорусская христианско-демократическая, неправительственных общественных организаций (в частности, организации “Вясна”), независимых медиа (телеканала “Белсат”).

В то же время депутаты обратили внимание на то, что Минском было сделано несколько заметных позитивных сигналов, в частности, освобождены некоторые политические заключенные, даны права на распространение двум независимым газетам, конструктивное и активное участие Беларуси в “Восточном партнерстве”.

Депутаты также отметили, что Парламентская Ассамблея ЕС – страны-восточные соседи (Евронест) могла бы стать одним из самых эффективных каналов для усиления связей между ЕС и Беларусью, но, вместе с тем, добавили, что Беларусь будет приглашена к участию в этой Ассамблее только после проведения свободных и честных выборов. Европарламент также выразил убеждение в том, что действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Беларусью от 1997 года может быть разблокировано лишь после выполнения Беларусью необходимых политических реформ.

Депутаты выразили убеждение в том, что для отмены санкций Беларусь должна разрешить свободную регистрацию и деятельность политических партий и неправительственных общественных организаций, охранять свободу вероисповедания, создать благоприятные условия для деятельности неправительственных общественных организаций и независимых медиа, уважать права национальных меньшинств.

Европарламент попросил Еврокомиссию подготовить проект рекомендаций относительно возможного одобрения соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмисии с Беларусью, а также попросил Комиссию и Совет ЕС рассмотреть возможность уменьшения стоимости виз для Беларуси и упрощения процедур их оформления.

Депутаты Европарламента также призвали Беларусь немедленно внедрить мораторий на применение смертной казни с последующей ее отменой.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Совет министров ЕС одобрил решение продлить на один год санкции против официального Минска до октября 2010 года. Одновременно, ЕС решил приостановить на этот же период действие запрещения на въезд в ЕС высокопоставленным должностным лицам Беларуси, которые не были лично причастны к исчезновениям людей в 1999-2000 годах.